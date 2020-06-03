Стало известно, когда в Украине заработают кафе и рестораны

С 5 июня текущего года Кабинет министров Украины разрешит работу кафе и ресторанов

Такое решение правительство приняло сегодня, 3 июня на заседании.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Условия — 1,5 метра между местами для сидения, столы не более, чем на четыре клиента", — написал Гончаренко.

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Ранее рестораны, которым с 11 мая разрешили принимать гостей только на летних площадках, запустили в соцсети Instagram флешмоб.

Напомним, вчера, 2 июня, возле Кабинета министров Украины прошел митинг представителей ресторанного бизнеса.

Причиной митинга стала позиция Кабмина по открытию ресторанов, кафе и баров. Им разрешено работать сейчас только на летних площадках или на вынос. Залы же до сих пор остаются закрытыми.

При этом, некоторые заведения, такие как бары, в принципе не имеют летних площадок. Кроме того, холодная погода не способствует нормальному приему гостей на летних площадках.