Рестораторы просят вернуть на работу 1 млн украинцев из сферы общепита (ФОТО)

Украинские рестораны, которым с 11 мая разрешили принимать гостей только на летних площадках, запустили в соцсети Instagram флешмоб.

Они призывают своих гостей поддержать их обращение к властям с требованием спасти отрасль и позволить им работать в обычном режиме, сообщает "Страна".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В своих записях, отмеченных хештегом #відкрийресторани, представители ресторанов напоминают, что в их индустрии в Украине занят каждый 20-й работающий украинец. Всего это около 1 млн человек.

"Пожалуйста, дайте нам работать и кормить наши семьи. С 22 мая открывают общественный транспорт, спортивные клубы. С 25 мая запускают метро! Рестораны точно могут более безопасно организовать дезинфекцию и другие меры безопасности для своих посетителей чем метро", — отмечает основатель OBS-Odessa Barmen School&Shop Дмитрий Кузнецов.

"В моих заведениях более безопасно, чем в супермаркете или хозяйственном магазине! Мы организовали дезинфекцию на входе в ресторане, проверяем температуру каждому! Мы делаем все, что необходимо для безопасности гостей! Держим расстояние между столами и организовали бесконтактный заказ блюд, проводим дезинфекцию всего и еще тщательнее проверяем кухню!" — отметил бизнесмен и ресторатор Эктор Хименес-Браво.

"Мы открываем свои заведения вопреки всему и только от большой любви к делу и конечно к вам, нашим дорогим гостям! Без вашей помощи и поддержки нам не справиться! Сделайте репост этой публикации с хештегом — #відкрийресторани", — говорится на странице киевского заведения Khu Yum.

"Рестораны точно могут работать, более безопасно организовать дезинфекцию и все, что необходимо для безопасности их гостей, чем метро!" — обращается к своим подписчикам и властям херсонское Cafe Monya.

Напомним, Кабмин разрешил с 22 мая запустить транспорт, с 25 — открыть метро и детсады.

Как сообщается, после того как с 11 мая власти разрешили рестораторам возобновить работу летних площадок, количество заведений, которые возобновили работу, увеличилось.

Ранее исследование Poster показало, что за четыре недели карантина просадка по обороту у ресторанов fine dining сегмента составила в среднем 61%, у баров — 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота.

Исследование базируется на операционных данных около 4 тысяч заведений Украины. Данные представляют собой неперсонализированную статистику. Считается, что заведение не остановило работу на карантине, если были продажи в течение хотя бы половины дней карантина.