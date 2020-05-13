Пустые летние террасы и переполненные барбершопы: как столица выходит из карантина (ФОТО)

11 мая 2020 года вступило в силу решение Кабинета министров Украины о частичном снятии карантинных мер. Так, теперь могут возобновить свою работу салоны красоты, барбершопы, рестораны, которые имеют возможность принимать гостей на летних террасах.

Delo.ua прошлось по столице и проверило, какие заведения, салоны красоты и барбершопы открылись, а также как они соблюдают противоэпидемические требования МОЗ для предотвращения распространения пандемии COVID-19.

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Барбершопы и салоны красоты

Сразу после принятия Кабмином решения разрешить работу салонам красоты и барбершопам администраторы начали обзванивать постоянных клиентов для записи на стрижку, маникюр и педикюр. Как выяснилось, что салоны красоты открылись не все. Но многие барбершопы, например, Chop-Chop, ЦирюльникЪ и Frisor уже активно принимают клиентов.

Барбершоп ЦирюльникЪ. Фото: Константин Мельницкий

Не все барбершопы сети ЦирюльникЪ были рады общаться с корреспондентом Delo.ua. В одном салоне нам запретили делать съемку, в другом наоборот — с удовольствием рассказали о работе барбершопа.

Барбершоп ЦирюльникЪ. Фото: Константин Мельницкий

В сети ЦирюльникЪ уже есть записи клиентов на неделю вперед. Администратор рассказала, что после того, как разрешили запустить работу ажиотаж наблюдался в первые два дня. Сейчас все работают в обычном режиме.

На полу в помещении не было замечено разметки для соблюдения дистанции, а посетители были без масок, но все мастера работают в перчатках и масках. На входе — антисептики и кварцевые лампы, между рабочими местами мастеров соблюдена дистанция.

Цены на услуги не поднимали, а мастера работают по сменам, чтобы в помещении не было скопления людей. При этом из напитков — только кофе навынос.

Барбершоп ЦирюльникЪ. Фото: Константин Мельницкий

В барбершопе Frisor на улице Саксаганского само помещение небольшое, поэтому разместить мастеров с соблюдением дистанции в 1,5 метра очень сложно. И администратор и мастера работают в масках.

Барбершоп Frisor. Фото: Константин Мельницкий

На каждом рабочем месте есть антисептики, посетители в масках. Как и в "Цирюльнике" напитки в многоразовой посуде не подают, только кофе навынос.

В Frisor нам рассказали, что в первые два дня после начала работы, многие мужчины приходили со своими женами и детьми, но в помещение пускали только клиентов. По словам администратора, у мастеров много работы, но смены пришлось распределить, чтобы дать возможность заработать всем.

Барбершоп Frisor. Фото: Константин Мельницкий

Рестораны и кафе

А вот заведения общепита пока, похоже, не спешат возобновлять работу. Пройдясь от улицы Саксаганского до самого Крещатика мы насчитали всего несколько работающих заведений с летними площадками, но большинство из них продолжают обслуживать только навынос.

Ресторан Musafir. Фото: Константин Мельницкий

Несколько ресторанов начали работать в "Арене", что на Бессарабке — гостей принимают The Burger и пиццерия Vappiano.

The Burger. Фото: Константин Мельницкий

Столы расставлены друг от друга, гости в основном сидели по двое человек за одним столом. Персонал заведения работает в перчатках и маске. Официант в The Burger рассказал, что в первый день открытия было многолюдно.

Теперь, чтобы заказать блюдо или напиток, необходимо отсканировать QR-код на входе, после чего сделать заказ на сайте, затем официант его выносит гостям. Правда, одноразовой посуды, как предписывают правила, нами замечено не было.

Пиццерия Vapiano. Фото: Константин Мельницкий

На летней террасе пиццерии Vapiano из гостей была одна молодая пара, напитки подаются в закрытой таре, еда в одноразовой посуде. На входе вывешено меню.

Mushlya Bar. Фото: Константин Мельницкий

Mushlya Bar ресторатора Димы Борисова на Крещатике пока пустует, такая же обстановка возле "Білий Налив".

Білий Налив. Фото: Константин Мельницкий

До карантина возле Білий Налив всегда была длинная очередь по два десятка людей.

Кафе-пекарня Хлебный. Фото: Константин Мельницкий

Больше всего посетителей было на летней террасе кафе-пекарни Хлебный. Официанты в перчатках и маске, гостям подавали еду в керамической посуде.

Київська перепічка. Фото: Константин Мельницкий

Открылась и знаменитая Київська перепічка, где до карантина всегда была длинная очередь, но теперь можно купить еду без долгих ожиданий, так как посетителей практически нет.

Киоск с кофе. Фото: Константин Мельницкий

Что касается киосков с кофе навынос — их с каждым днем открывается все больше. Ранее, с 5 мая этого года с разрешения местной власти предпринимателям разрешили начать продажу фастфуда в МАФах, а также кофе на вынос с соблюдением противоэпидемических требований, но в первый день открылись далеко не все.



Ранее Delo.ua опрашивало экспертов в сфере ресторанного бизнеса, а также собственников заведений, чтобы понять, выгодно ли рестораторам открывать летние площадки с учетом, что для обслуживания гостей нужно выводить на работу больше персонала, но маленький спрос может не оправдать эти затраты.

По информации бизнес-портала Delo.ua собственники некоторых столичных заведений урезали зарплату персоналу на 30-40%. А те, кто еще этого не сделал — уже ведут об этом разговор. В барной и ресторанной среде сейчас активно обсуждается этот вопрос. Официанты и бармены интересуются у коллег, как обстоят дела с выплатами денег. В среднем, до карантина за смену бармену ресторана среднего класса платили 600-700 гривен за выход, плюс чаевые. Теперь, с учетом урезанной ставки за смену бармен будет получать около 500 гривен.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua