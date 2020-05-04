Снова откроются не все: как салоны красоты и барбершопы готовятся к снятию карантина

Пока продолжает действовать запрет на работу парикмахерских, салонов красоты и барбершопов, многие мастера удовлетворяют высокий спрос потребителей выездами на дом к клиентам. Тем временем собственники салонов красоты уже разрабатывают стратегии, как их бизнесу выходить из карантинного кризиса.

Delo.ua выясняло, как выживают собственники салонов красоты и барбершопов, какие убытки понесли компании за первый месяц карантина и как они планируют запускать работу бизнеса после карантина, когда ожидается невероятно высокий спрос у населения на их услуги.

По словам арт-директора и собственницы салона красоты "Hairdresser" Марии Заики, многие салоны красоты вовсе не запустятся после карантина, так как уже сейчас многие собственники продают свой бизнес. По оценкам игроков на рынке, около 20% салонов не откроются снова, а некоторые говорят, что цифра может достигнуть и 40%. Закрытие салонов в основном связано с отсутствием договоренности с арендодателями помещений.

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"Я арендую помещение и по сегодняшний день нет договоренности с собственником арендуемой площади. За помещение мы платим 2,5 тысячи евро в месяц, но, так как оно сейчас не приносит прибыль, соответственно на оплату аренды денег нет. Что касается уплаты налогов — каникулы, которые объявили, не совсем работают. Так как для ФЛП сделали некоторую скидку, а на счет наемных людей нет решений", — пожаловалась Мария Заика, добавив, что только по состоянию на 5 апреля ее компания понесла убытки в 180 тысяч гривен.

По ее словам, как только закончится карантин, и салонам красоты разрешат снова работать, в ее салоне будут выведены все смены, которые будут работать по времени дольше, чем раньше.

"Мы ожидаем наплыв, но скорей всего это продлиться недели две, потом все утихнет. Так как сейчас некоторые люди все же продолжают предоставлять услуги на дому, плюс у многих клиентов заканчиваются деньги, поэтому не факт, что они после карантина будут отдавать последние средства, чтобы привести себя в порядок," — предположила она.

Она добавила, что цены на услуги поднимутся. Это будет связано с тем, что многие средства для гигиены выросли в цене. Например, Бациллол (cпиртовое быстродействующее дезинфекционное средство — Delo.ua) раньше стоил 1,5 тысячи гривен, теперь его цена выросла. Все специалисты салона всегда работали в перчатках, на которые сейчас также увеличился ценник.

Дмитрий Верховецкий, собственник сети барбершопов FRISOR, одной из первых сеть барбершопов в Украине, в одном из интервью рассказал, что многие арендодатели помещений, в которых размещены его барбершопы, продолжают требовать плату за аренду при том, что все 38 салонов сети закрыты и не могут продолжить свою работают у из-за карантина.

"У тебя было все хорошо, а тут бац и ничего не работает. Мы, как и многие, не были готовы к карантину как и к тому, что придется платить огромную аренду, коммунальные в условиях простоя. Но многие пошли на встречу и отсрочили аренду, такая же история и у конкурентов. Арендодатели говорят, что они не изверги, поэтому предлагают разбить аренду на части. Но когда мы говорим, что есть закон, который предусматривает каникулы по аренде, тогда они просят вернуть ключи и ждать окончания карантина. Но я понимаю, что они никому не сдадут помещение, но все равно руки выкручивают. Мне звонят арендодатели других барбершопов и предлагают помещение в аренду, потому что бизнес сыпется и много кто закроется по итогу. Аренду никто не отменял и нас просто оставили на произвол судьбы", — рассказал Дмитрий Верховецкий.

В компании приняли решение, чтобы барберы ездили на выезд. Они одевают защитные маски и таким образом успевают обслужить где-то до трех клиентов в день.

"Мои люди сами звонят и говорят, что им не за что кормить семью, а так как государство не может обеспечить этих людей, мы приняли решение ездить на дом", — рассказал владелец сети FRISOR.

Собственница салона красоты Concept360 Виктория Маринчук поступила так же, как и многие другие собственники бизнеса: весь персонал пришлось отправить в отпуск и, по ее словам, никто из них не работает с клиентами на дому. Из-за этого определенный процент постоянных посетителей, по ее прогнозам, будет потерян, так как за время карантина клиенты привыкнут обслуживаться у других мастеров. Привлекать новых клиентов после карантина здесь планируют снижением цен на услуги примерно на 20%-30%.

Виктория рассказала, что оплата аренды была разделена между арендатором и собственником помещения. По последним подсчетам, потери компании составляют 35 тысяч гривен в месяц с учетом выплаты всех зарплат персоналу.

"У нас работает онлайн-торговля товарами наших партнеров, благодаря продажам получается финансово поддерживать персонал", — говорит владелица бьюти-салона.

Уже сейчас представители бизнеса в сфере косметологии и парикмахерских услуг задумываются о релевантности перезапуска компании после окончания карантина, а некоторые вовсе не смогут это сделать, в первую очередь, из-за отсутствия денег. Бизнес призывает ослабить меры ограничения и разрешить работать с соблюдением всех правил индивидуальной защиты.

Несомненно, на рынке станет меньше конкуренции и некоторые компании смогут занять значимую долю на рынке, но закрытые предприятия повлекут за собой спад экономического развития, так как любая успешная экономика строится, в первую очередь, за счет малого и среднего бизнеса.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua