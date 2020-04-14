39% украинцев поддерживают легализацию марихуаны, а рынка секс-услуг — лишь 24%

Такие результаты получили аналитики группы "Рейтинг", проведя 10-12 апреля очередной опрос.

Так, на вопрос "Считаете ли вы, что для получения дополнительных средств для поддержки экономики в кризис, государство может легализовать производство и оборот марихуаны в медицинских целях", 39% опрошенных ответили "да", в то же время относительное большинство — 49% украинцев — ответили "нет".

Больше всего поддерживают легализацию марихуаны мужчины (47% ), жители Центра и Запада Украины (41%) и люди с высоким уровнем доходов (45%). А вот против выступают больше женщины (55%), жители Юга и Востока Украины и люди в возрасте от 18 до 29 лет (52%).

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Легализацию игорного бизнеса поддерживает 33% украинцев, опрошенных "Рейтингом". Против — 55%.

Законный игорный бизнес имеет больше всего своих сторонников в Центре и на Востоке Украины (35-36%), среди людей в возрасте 40-49 лет (38%) и избирателей "Партии Шария" (49%). Среди жителей Запада (63%), людей в возрасте 50-59 лет (58%) и избирателей "Радикальной партии", противников игорного бизнеса больше.

А вот создание легального рынка сексуальных услуг для выхода государства из кризиса поддерживает всего лишь 24% украинцев, около двух третей опрошенных выступают против этой инициативы.

Больше всего сторонников легализации секс-услуг среди людей с высоким уровнем дохода (33%), мужчин (35%), жителей Востока Украины (28%) и людей в возрасте 30-39 лет (29%). Больше всего противников — среди людей с низкими доходами (69%), женщин (75%), жителей Запада Украины (68%) и людей в возрасте 18-29 лет (69%).

Ранее Delo.ua сообщало, что из-за коронавируса 85% украинцев не пойдут на Пасху в церковь — причем еще в марте 2020 года таких было 21%. Теперь же большинство верующих собираются посетить онлайн-богослужения.