Из-за коронавируса 85% украинцев не пойдут на Пасху в церковь — в марте таких было 21%

Подавляющее количество опрошенных украинцев — 85 % — отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь из-за эпидемии коронавируса. Это на 64% больше, чем в марте этого года.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 10-12 апреля 2020 года.

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Собираются посетить церковные мероприятия — 4% опрошенных (в марте этот показатель составлял 39%). Еще 7 % ответили, что пойдут в храм только лишь для того, чтобы посвятить пасхальную корзину. В марте таких было 35 %.

"Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и освящении куличей, среди жителей Запада, жителей сел, прихожан УПЦ (МП) и УГКЦ", — отмечают социологи.

При этом 64 % респондентов собираются смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31 % — не планируют.

Две трети опрошенных возлагают на органы власти ответственность за введение дополнительных карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников (38 % — на местную власть, 34 % — на центральную). И лишь 11 % считают, что усилениями ограничений должны заниматься представители церквей.

Что касается поминальных дней, то 55 % опрошенных не намерены идти на кладбища. В то же время, 8 % респондентов хотят пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32 % отметили, что пойдут на кладбища не в праздники, а в другие дни, когда там не будет людей.

Ранее Delo.ua рассказывало, как в Офисе президента отреагировали на массовые нарушения карантина в храмах. По информации ОП праздновать "вербное воскресенье" и Пасху западного обряда в украинские храмы пришли 126 тысяч человек. При этом в офисе Зеленского подчеркнули, что это намного меньше, чем год назад, когда эта цифра составляла 3 млн человек. У президента массовые скопления людей у храмов раскритиковали и сообщили, что Нацполиция составила админпротоколы в семи областях страны.