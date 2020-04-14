50% предприятий поддерживают послабления условий карантина — ЕВА

Согласно результатам экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 50% респондентов поддерживают послабления ограничительных мер в стране. При этом 23% считают, что стоит все же оставить действующие ограничения в полном объеме.



В целом, 50% опрошенных считают введенные меры обоснованными, учитывая ситуацию, еще 36% считают их жесткими, 7% — мягкими и еще 7% считают, что их можно было бы усилить.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщают компании-члены Ассоциации, на сегодняшний день 83% компаний работают дистанционно. Чтобы удержаться на плаву в этот непростой период, 20% были вынуждены сократить заработную плату, 15% — отправили работников в оплачиваемый отпуск, а 4% сократили штат сотрудников. В то же время каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития в данной ситуации, а еще 8% не почувствовали влияния.

"Мы видим, что бизнес быстро адаптируется к новым реалиям и делает все, чтобы поддержать своих сотрудников. Однако результаты опроса показывают, что в некоторых компаниях уже заканчивается "запас прочности", и длительного карантина они могут просто не выдержать. Надеемся, что власть услышит и поддержит желание как бизнеса, так и индивидуальных работников восстанавливать работу и запустит процесс выхода из жесткого карантина в скором времени", — комментирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В рамках опроса удалось поинтересоваться у респондентов, готовы ли они лично восстанавливать работу уже сейчас. Оказалось, что большинство, а именно 59% готовы уже сейчас возобновлять работу с учетом всех правил индивидуальной защиты. При этом 41% все же хотели бы работать дистанционно, даже если это будет предусматривать снижение дохода.



Топ-3 необходимые для решения в текущей ситуации, по мнению бизнесменов, — это улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве; установление четких правил карантина и контроль за их выполнением; снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Также бизнес считает уместным компенсацию части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены пойти на карантин; восстановление регулярного движения общественного транспорта; отмена налогообложения депозитов как для физических, так и для юридических лиц; отличие состояния чрезвычайной ситуации.



По состоянию на 7 апреля, компании сообщают о следующих финансовые последствия ограничительных мер для их бизнеса. Большинство компаний, а именно 70% опрошенных получили до 50% потерь от доходов, еще 18% сообщат о 50-75% потерь от доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% рассматривают вариант закрытия.

Напомним, что Европейская Бизнес Ассоциация просила Кабмин разблокировать реализацию хозтоваров.