Карантин в Украине продлили до 22 мая

В Украине карантин из-за распространения коронавируса продлили до 22 мая 2020 года.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая, сообщает "Обозреватель".

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, по его словам, с 11 мая в Украине снимут ряд ограничительных мер: откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил карантин, вызванный коронавирусной инфекцией, до 11 мая.

25 марта Кабмин продлил карантин из-за коронавирусной инфекции еще на 30 дней — до 24 апреля, а также ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

По словам Шмыгаля, "масочный режим" в Украине может сохранится минимум на 2 года. Такие расчеты, по его словам, приводит Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.