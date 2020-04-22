Правительство продлило карантин до 11 мая

Кабинет министров Украины продлил карантин, вызванный коронавирусной инфекцией, до 11 мая

Такое решение правительство приняло на заседании 22 апреля.

"Моделирование аналитиков НАН Украины и данные Министерства охраны здоровья свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости. Исходя из этого правительство поддержит решение карантина до 11 мая. Будем продолжать карантин до этой даты. При этом у нас несколько заданий, которые мы должны сделать до этой даты — нарастить количество тестирований, улучшение обеспечение больниц и врачей всем необходимым, внедрение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации", — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, по словам Шмыгаля "масочный режим" в Украине может сохранится минимум на два года. Такие расчеты, по его словам приводит Всемирная организация здравоохранения.

Глава правительства отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом ВОЗ предполагает, что следующие два года мир будет жить в условиях противостояния болезни и сохранения жизни и здоровья людей. Поэтому Шмыгаля подчеркнул — не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин и все о нем сразу забудут.

Отметим также, что по состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев коронавируса.