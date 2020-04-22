В Кабмине рассказали, когда запустят транспорт в Украине после карантина

Карантин на украинском транспорте будут снимать только постепенно.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью BBC News Украина.
По его словам, без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда.
Кроме того, правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне, также им будут мерить температуру.
Известно, что железная дорога точно не заработает до майских праздников. Но конкретных дат ее перезапуска у правительства пока нет.
Также министр дал понять, что первыми начнут работу пригородные электрички.
"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей к городам, промышленным объектам. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне. Понятно, что когда в один вагон электрички утром втиснутся 60 пассажиров, то о никакой социальной дистанции речи не будет идти", — отметил Криклий.
Он также предполагает, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и так же в разное возвращались.
"Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами", — заявил министр.
По его прогнозам, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но этого также точно не будет до майских праздников.
До карантина самыми популярными направлениями пассажирских авиаперевозок были Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.
Как заметили в Мининфраструктуры, если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.
"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это, если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", — предположил Криклий.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов обратился к правительству, чтобы карантин пока продлили до 12 мая.
Напомним, что по состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев коронавируса.