В Кабмине рассказали, когда запустят транспорт в Украине после карантина

Карантин на украинском транспорте будут снимать только постепенно.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью BBC News Украина.

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По его словам, без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы и поезда.

Кроме того, правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне, также им будут мерить температуру.

Известно, что железная дорога точно не заработает до майских праздников. Но конкретных дат ее перезапуска у правительства пока нет.

Также министр дал понять, что первыми начнут работу пригородные электрички.

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей к городам, промышленным объектам. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне. Понятно, что когда в один вагон электрички утром втиснутся 60 пассажиров, то о никакой социальной дистанции ​речи ​не будет идти", — отметил Криклий.

Он также предполагает, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и так же в разное возвращались.

"Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами", — заявил министр.

По его прогнозам, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота и куда именно будут летать. Но этого также точно не будет до майских праздников.

До карантина самыми популярными направлениями пассажирских авиаперевозок были Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

Как заметили в Мининфраструктуры, если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше международных рейсов.

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"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это, если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", — предположил Криклий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов обратился к правительству, чтобы карантин пока продлили до 12 мая.

Напомним, что по состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев коронавируса.