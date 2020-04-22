Правительство прогнозирует еще два пика заболеваемости коронавирусом

По данным Национальной академии наук Украины в стране ожидается еще две пика заболеваемости коронавирусной инфекции. Один из них, ориентировочно, случится в конце апреля, а второй — между 3 и 8 мая.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"По расчетам Национальной академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются еще два пика заболеваемости. Один ориентировочно это конец апреля и, ориентировочно, между 3 и 8 мая. Мы не знаем, насколько они будут мощными. Но это те прогнозы, которые НАН делает расчетным методом при неизменных условиях. То есть при таких условиях, которые имеем сейчас. Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продолжим карантин, минимум до 11 мая. В то же время, мы планируем уже смягчить некоторые меры. Например, планируем смягчить условия обязательной обсервации. Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчения карантинных мероприятий", — отметил он.

По словам главы правительства система здравоохранения сейчас загружена больными коронавирусом менее чем на 10%. Он назвал это позитивным сценарием.

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"Но это не значит, что у нас в этом году не будет пиков и всплесков. Мир в этом году коронавирус не победит, и нам, в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений. Например, при риск-ориентированных условиях, когда будем вводить карантин в отдельных городах, деревнях или областях", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что по состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев коронавируса