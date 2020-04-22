Происшествия 30 минут назад

В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни

За сутки лабораторно подтвердили 467 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни
Коронавирус в Украине. Фото: "Страна"

По состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 467 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 349 случаев;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 150 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 287 случаев;

Закарпатская область — 218 случаев;

Запорожская область — 141 случай;

Ивано-Франковская область — 589 случаев;

Кировоградская область — 251 случай;

Город Киев — 989 случаев;

Киевская область — 390 случаев;

Львовская область — 274 случая;

Луганская область — 26 случаев;

Читайте также:
В общежитии под Киевом произошла вспышка коронавируса

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 148 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ровенская область — 353 случая;

Сумская область — 86 случаев;

Тернопольская область — 471 случай;

Харьковская область — 82 случая;

Херсонская область — 72 случая;

Хмельницкая область — 54 случая;

Черновицкая область — 1053 случая;

Черкасская область — 206 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 апреля в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине на один млн населения делают в среднем 1418 тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" введет 4-дневную рабочую неделю, если карантин затянется
"Укрзализныця" введет 4-дневную рабочую неделю, если карантин затянется
HR MARATHON 2020: как выжить и не загубить мотивацию в период пандемии
HR MARATHON 2020: как выжить и не загубить мотивацию в период пандемии
Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)
Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Стало известно, кому не будут повышать пенсии

  3. Крупнейший оптовый овощной рынок юга Украины возобновил работу (ДОКУМЕНТ)

  4. "По указке ФГИ исчезла печать компании, а сотрудников не пускают к работе" — ОГХК

  5. В ЕС готовы помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне

Загрузка...