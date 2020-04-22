В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни

По состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели.
За сутки зафиксировано 467 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 349 случаев;
Волынская область — 176 случаев;
Днепропетровская область — 150 случаев;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 287 случаев;
Закарпатская область — 218 случаев;
Запорожская область — 141 случай;
Ивано-Франковская область — 589 случаев;
Кировоградская область — 251 случай;
Город Киев — 989 случаев;
Киевская область — 390 случаев;
Львовская область — 274 случая;
Луганская область — 26 случаев;
Николаевская область — 82 случая;
Одесская область — 148 случаев;
Полтавская область — 116 случаев;
Ровенская область — 353 случая;
Сумская область — 86 случаев;
Тернопольская область — 471 случай;
Харьковская область — 82 случая;
Херсонская область — 72 случая;
Хмельницкая область — 54 случая;
Черновицкая область — 1053 случая;
Черкасская область — 206 случаев;
Черниговская область — 13 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 апреля в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19 649 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Украине на один млн населения делают в среднем 1418 тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.