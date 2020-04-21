В Украине самый низкий показатель в Европе по проведению тестов на COVID-19

В Украине на один млн населения делают в среднем 1418 тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, где собрана актуальная информация по статистике заболеваний в мире.

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По сообщению Центра общественного здоровья в Украине, в нашей стране состоянием на 21 апреля исследовано 61 997 образцов на COVID-19 методом ПЦР.

При этом указано, что показатель в 1418 тестирований — самый низкий в Европе.

Например, выше Украины стоит Албания и Молдова, где проводят в среднем 2007 и 2916 тестов на 1 млн населения соответственно. В России этот же показатель составляет 14 682.

В то же время наибольшее количество тестирований на COVID-19 в Европе проводят в Исландии — 126 429. А самый низкий показатель в мире — в африканской стране Бурунди — 7 тестов на 1 млн.

Известно, что на данный момент 7 областей в Украине не предоставили сведения о тестировании на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев заражения коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование украинских медиков на коронавирус. В частности, медицинским работникам теперь делают тесты на COVID-19 раз в 5 дней.