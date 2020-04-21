За сутки в Украине подтвердили 415 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 21 апреля, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 415 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 338 случаев;

Волынская область — 174 случая;

Днепропетровская область — 122 случая;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 270 случаев;

Закарпатская область — 205 случаев;

Запорожская область — 137 случаев;

Ивано-Франковская область — 556 случаев;

Кировоградская область — 247 случаев;

Город Киев — 892 случая;

Киевская область — 356 случаев;

Львовская область — 256 случаев;

Луганская область — 25 случаев;

Николаевская область — 41 случай;

Одесская область — 146 случаев;

Полтавская область — 101 случай;

Ровенская область — 341 случай;

Сумская область — 84 случая;

Тернопольская область — 435 случаев;

Харьковская область — 77 случаев;

Херсонская область — 70 случаев;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черновицкая область — 988 случаев;

Черкасская область — 186 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18 532 сообщения о подозрении на коронавирус.

Как сообщалось, по состоянию на 07:00 21 апреля в мире насчитывается 2 млн 477 тысяч 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире выросло со 165 тысяч 44 до 170 тысяч 324 человек. То есть, за сутки от COVID-19 во всем мире скончались 5085 человек.