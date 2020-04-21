За сутки в Украине подтвердили 415 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 21 апреля, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 415 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 338 случаев;
Волынская область — 174 случая;
Днепропетровская область — 122 случая;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 270 случаев;
Закарпатская область — 205 случаев;
Запорожская область — 137 случаев;
Ивано-Франковская область — 556 случаев;
Кировоградская область — 247 случаев;
Город Киев — 892 случая;
Киевская область — 356 случаев;
Львовская область — 256 случаев;
Луганская область — 25 случаев;
Николаевская область — 41 случай;
Одесская область — 146 случаев;
Полтавская область — 101 случай;
Ровенская область — 341 случай;
Сумская область — 84 случая;
Тернопольская область — 435 случаев;
Харьковская область — 77 случаев;
Херсонская область — 70 случаев;
Хмельницкая область — 49 случаев;
Черновицкая область — 988 случаев;
Черкасская область — 186 случаев;
Черниговская область — 13 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18 532 сообщения о подозрении на коронавирус.
Как сообщалось, по состоянию на 07:00 21 апреля в мире насчитывается 2 млн 477 тысяч 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире выросло со 165 тысяч 44 до 170 тысяч 324 человек. То есть, за сутки от COVID-19 во всем мире скончались 5085 человек.