Жертвами COVID-19 во всем мире стали более 170 тысяч человек — университет Хопкинса

По состоянию на 07:00 21 апреля, в мире насчитывается 2 млн 477 тысяч 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Такие данные приводит американский исследовательский университет Джона Хопкинса, который занимается мониторингом ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

Таким образом, за сутки зарегистрировано 73 тысячи 101 новый случай заражения коронавирусом.

По данным университета, количество скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире выросло со 165 тысяч 44 до 170 тысяч 324 человек. То есть, за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире скончались 5 тысяч 85 человек.

Больше всего инфицированных зафиксировано в США — 787 тысяч 370 заболевших (42 тысяч 335 скончавшихся), Испании — 200 тысяч 210 (20 тысяч 852), Италии — 181 тысяча 228 (24 тысяч 114), Франции — 125 тысяч 856 (20 тысяч 265), Германии — 147 тысяч 065 (4 тысячи 862), Великобритании — 121 тысяча 172 (16 тысяч 509).

Более 20 тысяч заразившихся зафиксированы в Турции — 90 тысяч 980 (2 тысячи 17 умерших), материковом Китае — 82 тысячи 758 (4 тысячи 632), Иране — 83 тысячи 505 (5 тысяч 209), Бразилии — 40 тысяч 743 (2 тысячи 587), Бельгии — 39 тысяч 983 (5 тысяч 828), Канаде — 37 тысяч 710 (1 тысяча 737), Нидерландах — 33 тысяч 588 (3 тысячи 764), Швейцарии — 27 тысяч 944 (1 тысяча 429), Португалии — 20 тысяч 683 (735).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, по состоянию на 09:30 20 апреля в мире было зарегистрировано 2 млн 404 тысячи 325 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.