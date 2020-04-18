Следующим эпицентром коронавируса может стать Африка — ВОЗ

Следующим эпицентром пандемии коронавируса COVID-19 может стать африканский континент.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает BBC.

Указано, что на прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса в Африке. Причем, распространение вируса происходит из столиц таких африканских стран, как Южная Африканская Республика (ЮАР), Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун и Гана.

В связи с эти в ВОЗ планируют сосредоточить усилия на профилактике заболевания, так как большинство африканских стран не могут обеспечить интенсивную терапию больным пациентам.

"Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации нуждаются в интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы учреждений не подходят для лечения в большинстве африканских стран", — отметила директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети.

Известно, что на данный момент в Африке зафиксировали около 1000 смертей от коронавируса, а также более 18 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщили, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы. В частности, в организации сообщили об ослаблении пандемии в Италии, Испании, Германии и Швейцарии, однако призвали другие страны не ослаблять карантинные ограничения.

Также в организации сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.

Напомним, США пока останавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность".