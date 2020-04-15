В США установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19

По состоянию на 5:50 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 126 тысяч 557 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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По информации учреждения, наибольшее количество смертей зафиксировано в США — 25 тысяч 992 человек, в Италии скончались 21 тысяча 67 человек, в Испании — 18 тысяч 255 и Франции — 15 тысяч 748 человек.

В Китае в общей сложности умерли 3 тысяч 345 человек, за последние сутки без изменений.

В то же время, как сообщает CNN, в США был зафиксирован новый суточный антирекорд по количеству умерший от COVID-19: за прошлые сутки от болезни скончались 2 тысячи 129 человек.

Прежний антирекорд − почти 2,1 тысячи жертв за сутки − был зарегистрирован по итогам 10 апреля.

На сегодняшний день всего в мире 1 млн 980 3 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 485 тысяч 917 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (608 тысяч 458), Испания (174 тысяч 60), Италия (162 тысяч 488), Германия (132 тысяч 210), Франция (131 тысяча 361), Великобритания (94 тысячи 845), Китай (83 тысячи 321) и Иран (74 тысячи 877).

Наихудшая ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке − там инфицированы 7 тысяч 905 человек.

Напомним, по состоянию на 14 апреля, в мире было зафиксировано 1 млн 920 тысяч 985 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, число жертв достигло 119 тысяч 686.