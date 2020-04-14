В Гренландии от коронавируса вылечились все больные — СМИ

Все больные коронавирусом в Гренландии выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает High North News.

Как отмечает издание, на острове, который является автономией в составе Дании, за все время было выявлено 11 случаев заболевания, однако все пациенты выздоровели. Таким образом, этот факт делает Гренландию единственной страной в мире, которая избавилась от вируса без смертельных исходов.

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В Гренландии случаи заболевания были обнаружены с середины марта до начала апреля в столице автономии — городе Нуук. При этом с 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая.

Всего в Гренландии более 900 человек прошли тест на COVID-19 с момента обнаружения первого случая болезни.

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Как заявил премьер-министр страны Ким Кильсе, власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятие карантина.

Напомним, по состоянию на 14 апреля во всем мире было зафиксировано 1 млн 920 тысяч 985 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, число жертв достигло 119 тысяч 686.