ЕС выделит Украине 4 млн евро на общественную борьбу с распространением коронавируса

Европейский Союз предусмотрел финансовую помощь Украине в размере 4 млн евро на поддержку общественных инициатив в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "Интерфакс-Украина".

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"Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 млн евро на поддержку общественных инициатив, которые предоставляют помощь там, где это больше всего необходимо", — заявил он в видеообращении, опубликованном на Twitter в понедельник.

Дипломат подчеркнул, что в течение столетий украинцы опекалась теми, кто нуждается в помощи больше всего.

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"Поскольку большинство граждан самоизолировались дома, украинское гражданское общество заняло активную позицию. Сегодня тысячи волонтеров приобщились к борьбе с коронавирусом. Они доставляют еду пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации", — пояснил Маасикас.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство здравоохранения разрабатывают для Украины 2 плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.

Позднее стало известно, что Европейская комиссия в рамках глобального реагирования на вспышку коронавируса объявила о выделении денег на поддержку Украины.