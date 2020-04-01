Украина получила еще одну партию гуманитарной помощи из Китая

Сегодня, 1 апреля, в Международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет с гуманитарной помощью Китая для Украины с медицинскими наборами, которые сейчас является критически важным для борьбы с коронавирусная инфекцией COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этой гуманитарной помощи договорились во время телемоста между двумя государствами, который состоялся 24 марта в Посольстве Китайской Народной Республики в Украине.

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Так, по данным Кабмина, в рамках помощи Украина получила наборы для выявления РНК-номинального коронавируса COVID-19, медицинские одноразовые средства защиты (костюмы, хирургические перчатки, бахилы), медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.

"Сегодня мы предоставляем гуманитарную помощь с медицинскими наборами, но не менее важно наша помощь с опытом и знаниями, которыми можем поделиться с украинскими медицинскими работниками и методами предупреждения и лечения нового вируса", — заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун.

Посол также отметил, что Украина приняла верное решение о введении карантинных мероприятий в государстве на предупреждение, не дожидаясь стремительного распространения болезни.

Подписали соглашение о передаче гуманитарной помощи советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине Лю Цзюнь и директор ГП "Укрвакцина" Станислав Трут.

Напомним, 29 марта, в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT, который доставил из китайского города Сямэнь очередную партию медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.