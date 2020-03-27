Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус. Такие же покупала Украина

Органы здравоохранения Испании заявили, что возвращают китайскому производителю крупную партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными.

Об этом сообщает издание El Pais.

По словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Илла, правительство отправило тесты назад компании-производителю под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Это случилось после того, как испанские микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.

Указано, что Испания приобрела 640 тысяч быстрых тестов, которые поступили в страну в понедельник. Но четыре мадридские больницы, которые начали использовать первую партию, обнаружили, что тесты дали отрицательные результаты у пациентов, которые были подтвержденными больными с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Испании заявило, что не покупало материал непосредственно в Китае, а через испанского дистрибьютора, название которого не указывается.

Посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

В свою очередь Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в пятницу, что заменит некоторые наборы для тестирования. Она отметила, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Также фирма заявила, что провела недостаточную коммуникацию с клиентами о том, как пользоваться комплектами.

Тесты должны помочь сформировать лучшую картину пандемии в Испании, где по последним данным, погибли 4089 человек. Количество инфицированных превышает 56 тысяч человек.

Как известно, Украина закупила партию экспресс-тестов в Китае этого же бренда.