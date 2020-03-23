Общество 1 час назад

Врачи говорят, что экспресс-тесты на коронавирус делать бессмысленно — журналистка

Доктора Александровской инфекционной больницы в Киеве говорят, что все экспресс-тесты на коронавирус показывают негативный результат

Врачи говорят, что экспресс-тесты на коронавирус делать бессмысленно — журналистка Врачи говорят, что экспресс-тесты на коронавирус делать бессмысленно — журналистка
Скриншот: YouTube LBTV

Экспресс-тесты на коронавирус нет смысла делать, так как они в большинстве показывают негативный результат. Об этом заявили врачи Александровской инфекционной больницы в Киеве, передает журналистка "LB.ua" Анна Стешенко, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус. 

"Относительно тестов. Сами доктора на приеме больных признаются, что экспресс-тесты нет смысла делать, потому что они все показывают негативный результат. Поэтому сегодня у меня возьмут кровь, отправят ее на ПЦР-тест, который в лучшем случае будет готов через 3 дня. Все эти три дня буду в изоляции под присмотром врачей, обещают сделать рентген", — рассказала журналистка. 

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, ночью 23 марта в Киев из Китая прилетел самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 из Китая, который доставил в аэропорт "Борисполь" 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции, а также неназванное Офисом президента Украины количество ПЦР-тестов (высокоточных), масок и аппаратов ИВЛ. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине
Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине
Аэропорт "Борисполь" расконсервировал терминал "B" для тестирования всех прилетевших
Аэропорт "Борисполь" расконсервировал терминал "B" для тестирования всех прилетевших
Глава Минздрава призвал Раду ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса
Глава Минздрава призвал Раду ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Економічний нокдаун коронавіруса для України: в карантин ВВП зменшується на 3% щоденно

  3. "Текстиль-Контакт" запустил производство защитных костюмов и масок на трех своих фабриках

  4. В Украине запустили производство вахтовых автобусов (ФОТО и ВИДЕО)

  5. За одни сутки в Украине зафиксировано еще 26 зараженных коронавирусом: большинство в Киеве

Загрузка...