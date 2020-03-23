Врачи говорят, что экспресс-тесты на коронавирус делать бессмысленно — журналистка

Экспресс-тесты на коронавирус нет смысла делать, так как они в большинстве показывают негативный результат. Об этом заявили врачи Александровской инфекционной больницы в Киеве, передает журналистка "LB.ua" Анна Стешенко, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус.

"Относительно тестов. Сами доктора на приеме больных признаются, что экспресс-тесты нет смысла делать, потому что они все показывают негативный результат. Поэтому сегодня у меня возьмут кровь, отправят ее на ПЦР-тест, который в лучшем случае будет готов через 3 дня. Все эти три дня буду в изоляции под присмотром врачей, обещают сделать рентген", — рассказала журналистка.

Напомним, ночью 23 марта в Киев из Китая прилетел самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 из Китая, который доставил в аэропорт "Борисполь" 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции, а также неназванное Офисом президента Украины количество ПЦР-тестов (высокоточных), масок и аппаратов ИВЛ.