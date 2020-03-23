Общество 60 минут назад

В Украину прилетел самолет с тестами на коронавирус и масками: сколько чего — не сообщают

В сообщении Офиса президента Украины указано, что привезено 250 тысяч экспресс-тестов и неизвестное количество высокоточных тестов, масок и аппаратов ИВЛ

В Украину прилетел самолет с тестами на коронавирус и масками: сколько чего — не сообщают В Украину прилетел самолет с тестами на коронавирус и масками: сколько чего — не сообщают
Фото: Facebook Кирилла Тимошенко

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины. 

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 000 тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19", — говорится в сообщении. 

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать. Как указывают в Офисе президента, медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

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"Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других. Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста", — сообщили в ОП. 

Фото: Facebook Кирилла Тимошенко

В ОФисе Владимира Зеленского также добавили, что это — только первая партия медицинского груза из Китая, а на этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

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