Украина ждет к субботе 1 млн экспресс-тестов на коронавирус из Китая — Зеленский (ВИДЕО)

В Украину в субботу, 20 марта, прибудет большая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером 16 марта, передает его пресс-служба.

"Мы договорились с Китаем, мы благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма — он нам помог, профинансировав 80 млн долларов. И благодаря ему и господину Ярославскому (Александру Ярославскому, владельцу и президенту группы "DCH" — Delo.ua) — тоже хотим его поблагодарить — в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину", — сказал Зеленский.

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По его словам, речь идет об 1 миллионе тестов, которые будут отправлены в больницы. Однако при этом глава государства заявил, что часть тестов будет отправлена военнослужащим. "Мы понимаем, если мы можем кого-то изолировать, и если люди сами это понимают, что нужно самоизолироваться, то, что касается наших военных, они остаются на передовой. Поэтому большинство этих тестов, или не большинство, мы хотим передать нашим военным", — добавил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщалось, на сегодняшний день в Украине есть около 1 тысячи экспресс-тестов на коронавирус — большинство из них находится в семи киевских больницах. Тем временем, частные клиники в Киеве уже продают китайские экспресс-тесты за 1500 гривен.