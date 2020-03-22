"Текстиль-Контакт" запустил производство защитных костюмов и масок на трех своих фабриках

На Черниговской фабрике "ТК-Стиль" запускают массовый пошив защитных костюмоы, бахил, нарукавников и масок. Фабрика уже получила ткань и отшила образцы, сообщил владелец "Текстиль-Контакта" Алесандр Соколовский на своей странице в fb. По его словам, на днях к производству "защиты" подключатся еще две швейные фабрики — "ТК-Лубны" и "ТК-Коростень".

"Главное — решить все те проблемы, которые возникают в текущем режиме из-за объявленных чрезвычайных мер", — отметил Соколовский. Он уверен, что сейчас необходимо наращивать производство защитных костюмов в Украине.

Кроме этого "Текстиль-Контакт" сразу на нескольких производствах запускает многоразовые защитные маски из ситца (100% хлопок), так как, по словам Соколовского, с марлей, доставляемой из Узбекистана, скоро могут начаться перебои. Использовать будут ситец собственного производства черниговской текстильной фабрики, которую открыли в прошлом году, и будут наращивать ее мощности.

Способствовать росту мощностей будет не только ситуация с пандемией коронавируса, но и рост спроса на ткани украинского производства, считает Александр Соколовский. "Ведь без сырья швейные фабрики остановятся, так как почти все ориентированы на Китай и работают уже на остатках тканей", — замечает он.

"Не паникуем, саморганизовываемся! Пора понять, что невзирая на политические взгляды и предпочтения, бизнесу нужно наладить коммуникацию с растерявшейся от вызовов властью и не дать хаосу и панике захлестнуть нас и угробить страну! Всем не болеть...!",- заканчивает свой пост владелец "Текстиль-Контакта".

Защитные костюмы, пошитые на фабриках "Текстиль-Контакта" будут одноразовые и многоразовые (из водостойкой ткани), стоимостью 294 грн и 420 грн. Костюм можно будет укомплектовать одноразовыми бахилами на завязках (78 грн), нарукавниками (51 грн), экран-маски, фартуки.

Многоразовые двухслойные бытовые маски из ситца (9,96 грн), которые рекомендуется носить не более 2,5-3 часов, затем можно будет стирать и гладить.

Пока в "Текстиль-Контакте" могут организовать розничную продажу и интернет-рассылку с минимальной отгрузкой защитных костюмов от 50 штук, а масок — от 1000 штук.

Контакты менеджера по продажам в fb-посте Александра Соколовского.

По состоянию на вечер 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом (+ 26 случаев за последние сутки, из них 20 случаев - в Киеве), сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Всего 47 случаев - лабораторно подтвержденных , 3 - летальных.

За последние сутки 20 случаев заражения вирусом обнаружено в столице Украины

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране.

21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

Также сообщалось, что с 23 марта 2020 года наземный общественный транспорт в Киеве прекращает свою работу.