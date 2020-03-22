Потребрынки 50 минут назад

"Текстиль-Контакт" запустил производство защитных костюмов и масок на трех своих фабриках

На черниговской фабрике "ТК-Стиль" запустили пошив защитных костюмов для врачей, бахил, нарукавников и масок. Еще на двух — "ТК-Лубны" и "ТК-Коростень" шить "защиту" начнут на днях

"Текстиль-Контакт" запустил производство защитных костюмов и масок на трех своих фабриках "Текстиль-Контакт" запустил производство защитных костюмов и масок на трех своих фабриках

На Черниговской фабрике "ТК-Стиль" запускают массовый пошив защитных костюмоы, бахил, нарукавников и масок. Фабрика уже получила ткань и отшила образцы, сообщил владелец "Текстиль-Контакта" Алесандр Соколовский на своей странице в fb. По его словам, на днях к производству "защиты" подключатся еще две швейные фабрики — "ТК-Лубны" и "ТК-Коростень".

"Главное — решить все те проблемы, которые возникают в текущем режиме из-за объявленных чрезвычайных мер", — отметил Соколовский. Он уверен, что сейчас необходимо наращивать производство защитных костюмов в Украине.

Кроме этого "Текстиль-Контакт" сразу на нескольких производствах запускает многоразовые защитные маски из ситца (100% хлопок), так как, по словам Соколовского, с марлей, доставляемой из Узбекистана, скоро могут начаться перебои. Использовать будут ситец собственного производства черниговской текстильной фабрики, которую открыли в прошлом году, и будут наращивать ее мощности.

Кратко и по делу в Telegram

Способствовать росту мощностей будет не только ситуация с пандемией коронавируса, но и рост спроса на ткани украинского производства, считает Александр Соколовский. "Ведь без сырья швейные фабрики остановятся, так как почти все ориентированы на Китай и работают уже на остатках тканей", — замечает он.

"Не паникуем, саморганизовываемся! Пора понять, что невзирая на политические взгляды и предпочтения, бизнесу нужно наладить коммуникацию с растерявшейся от вызовов властью и не дать хаосу и панике захлестнуть нас и угробить страну! Всем не болеть...!",-  заканчивает свой пост владелец "Текстиль-Контакта".

Защитные костюмы, пошитые на фабриках "Текстиль-Контакта" будут одноразовые и многоразовые (из водостойкой ткани), стоимостью 294 грн и 420 грн. Костюм можно будет укомплектовать одноразовыми бахилами на завязках (78 грн), нарукавниками (51 грн), экран-маски, фартуки.

Многоразовые двухслойные бытовые маски из ситца (9,96 грн), которые рекомендуется носить не более 2,5-3 часов, затем можно будет стирать и гладить.

Пока в "Текстиль-Контакте" могут организовать розничную продажу и интернет-рассылку с минимальной отгрузкой защитных костюмов от 50 штук, а масок — от 1000 штук.

Контакты менеджера по продажам в fb-посте Александра Соколовского.

По состоянию на вечер 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом (+ 26 случаев за последние сутки, из них 20 случаев -  в Киеве), сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Всего 47 случаев   -  лабораторно подтвержденных , 3  -  летальных.

За последние сутки 20 случаев заражения вирусом обнаружено в столице Украины

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. 

21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

Также сообщалось, что с 23 марта 2020 года наземный общественный транспорт в Киеве прекращает свою работу.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Економічний нокдаун коронавіруса для України: в карантин ВВП зменшується на 3% щоденно
Економічний нокдаун коронавіруса для України: в карантин ВВП зменшується на 3% щоденно
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
ООН и ВОЗ планируют выделить Украине $58 млн для борьбы с коронавирусом
ООН и ВОЗ планируют выделить Украине $58 млн для борьбы с коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Доллар по 35 грн, падение ВВП, инфляция и безработица — прогноз Dragon Capital на 2020 год

  3. В Украине подтвердили 47 случаев инфицирования коронавирусом

  4. Економічний нокдаун коронавіруса для України: в карантин ВВП зменшується на 3% щоденно

  5. Коболеву продлили контракт на 4 года, но вдвое уменьшили зарплату и отменили премии

Загрузка...