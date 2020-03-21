Транспорт 60 минут назад

"Сидите дома!": Кличко заявил о прекращении работы всего общественного транспорта

Сейчас горвласти разрабатывают маршруты для медиков, спасателей, правоохранителей и работников стратегических объектов

"Сидите дома!": Кличко заявил о прекращении работы всего общественного транспорта "Сидите дома!": Кличко заявил о прекращении работы всего общественного транспорта
В Киеве усилили карантин. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

С 23 марта 2020 года наземный общественный транспорт в Киеве прекращает свою работу. Об этом на пресс-брифинге в субботу, 21 марта, заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. 

Исключение будет сделано только для врачей, учителей, полиции, работников экстренных служб и некоторых других категорий. Но и они будут ездить по специальным пропускам, которые сейчас печатают в КГГА. 

В тоже время, люди на личных авто и таксисты могут вздохнуть спокойно — их этот запрет не касается. 

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Виталий Кличко также рассказал, что специалисты из Уханя, откуда коронавирус распространился по всему миру, прислали в Киев рекомендации по усилению карантинных мер. 

Мэр Киева призвал всех с пониманием отнестись к ситуации и привел в пример Китай и Италию. Кличко несколько раз повторил: "Сидите дома!". 

Напомним, в субботу, 21 марта, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

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