За одни сутки в Украине зафиксировано еще 26 зараженных коронавирусом: большинство в Киеве

По состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, за последние сутки 22 марта выявлено 26 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19: в Киеве — 20, 3 — в Ивано-Франковской области, 1 — в Черкасской области, 1 — Львовская область, 1 — Киевская область.

Таким образом, всего на данный момент по Украине известно официально о 73-ех зараженных коронавирусом:

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➡️ Днепропетровская область — 2

➡️ Донецкая область — 1

➡️ Житомирская область — 2 (1 летальный)

➡️ Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный)

➡️ Киев — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки)

➡️ Киевская область — 5

➡️ Львовская область — 2

➡️ Тернопольская область — 1

➡️ Черновицкая область — 25 (1 летальный)

➡️ Черкасская — 1