Общество 6 часов назад

В Украину доставили почти 2 млн медицинских масок (ФОТО)

Ночью отдельным рейсом прибудет 100 тысяч ПЦР-тестов

В Украину доставили почти 2 млн медицинских масок (ФОТО) В Украину доставили почти 2 млн медицинских масок (ФОТО)
Фото: ОПУ

Сегодня, 29 марта, в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT, который доставил из китайского города Сямэнь очередную партию медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, борт доставил в Украину 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

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После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тысяч ПЦР-тестов.

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"Со вторника (31 марта — Delo.ua) будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты", — заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Координацию доставки второго груза из Китая осуществляли Офис Президента и украинские дипломаты.

Напомним, по состоянию на 29 марта, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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