Общество 7 часов назад

Зараженные коронавирусом зафиксированы по всей Украине, кроме Николаевщины — Ляшко

Больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в Черкасской области

Зараженные коронавирусом зафиксированы по всей Украине, кроме Николаевщины — Ляшко Зараженные коронавирусом зафиксированы по всей Украине, кроме Николаевщины — Ляшко
Виктор Ляшко. Фото: LIGA.net

Заражение коронавирусом фиксировали во всех областях Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает LIGA.net.

По его словам, первые четыре случая зафиксировали в Кировоградской области, где до этого их не было.

"По факту, нет ни одной области, в которой не зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время без случаев остается Николаевская область. Мы в прошлом отчете подавали ее как зарегистрированный случай. Но после верификации данных этот случай перенесли в Киев. Поэтому о Николаевской области на данный момент можем говорить, что на 29 марта в ней отсутствуют случаи", — рассказал Ляшко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Санврач подчеркнул, что больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в Черкасской области — 43.

Читайте также:
Двое киевлян излечились от COVID-19 — Кличко

Он также добавил, что среди всех 418 зараженных 65% случаев приходится на людей в возрасте от 31 до 60 лет, а 5,4% зараженных — дети до 10 лет.

Напомним, по состоянию на 29 марта, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Отсутствие обоняния и температура: Скороход рассказала о своих симптомах
Отсутствие обоняния и температура: Скороход рассказала о своих симптомах
В Киев из Москвы спецпоездом возвратились около 700 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)
В Киев из Москвы спецпоездом возвратились около 700 украинцев (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг
В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Банк Ахметова еще не решил, выплачивать ли дивиденды своим вкладчикам

  2. Зараженные коронавирусом зафиксированы по всей Украине, кроме Николаевщины — Ляшко

  3. В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

  4. "Слуга народа" обвинил главу офиса Зеленского в торговле государственными должностями

  5. Вопреки ожиданиям 82% онлайн-бизнеса ощутили падение во время карантина — исследование

Загрузка...