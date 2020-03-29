Зараженные коронавирусом зафиксированы по всей Украине, кроме Николаевщины — Ляшко

Заражение коронавирусом фиксировали во всех областях Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает LIGA.net.

По его словам, первые четыре случая зафиксировали в Кировоградской области, где до этого их не было.

"По факту, нет ни одной области, в которой не зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время без случаев остается Николаевская область. Мы в прошлом отчете подавали ее как зарегистрированный случай. Но после верификации данных этот случай перенесли в Киев. Поэтому о Николаевской области на данный момент можем говорить, что на 29 марта в ней отсутствуют случаи", — рассказал Ляшко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Санврач подчеркнул, что больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в Черкасской области — 43.

Он также добавил, что среди всех 418 зараженных 65% случаев приходится на людей в возрасте от 31 до 60 лет, а 5,4% зараженных — дети до 10 лет.

Напомним, по состоянию на 29 марта, в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19.