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30 минут назад

ООН и ВОЗ планируют выделить Украине $58 млн для борьбы с коронавирусом

Программы предусматривают помощь в закупке лекарств и оборудования, усилении координации на местах и поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины

ООН и ВОЗ планируют выделить Украине $58 млн для борьбы с коронавирусом ООН и ВОЗ планируют выделить Украине $58 млн для борьбы с коронавирусом
Сергей Кислица. Фото: 24 канал

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство здравоохранения разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

В частности, он отметил, что первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усилении координации на местах и обеспечении профессионального анализа ситуации в стране.

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В свою очередь второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19", — рассказал Кислица.

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Ранее стало известно, что Украина, помимо активного продолжения переговоров с Международным валютным фондом об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на $50 млрд механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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