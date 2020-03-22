ООН и ВОЗ планируют выделить Украине $58 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство здравоохранения разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

В частности, он отметил, что первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усилении координации на местах и обеспечении профессионального анализа ситуации в стране.

В свою очередь второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19", — рассказал Кислица.

Ранее стало известно, что Украина, помимо активного продолжения переговоров с Международным валютным фондом об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на $50 млрд механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.

По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.