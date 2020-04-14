Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

В ночь с 13 на 14 апреля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило 2 млн человек.

Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который проводит мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

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По данным организации, всего в мире число заразившихся достигло 2 млн 19 тысяч 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тысяч 483 человека.

По количеству подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 тысячи 619 инфицированных и 23 тысяч 529 умерших.

Полностью вылечились в Соединенных Штатах Америки около 36 тысяч пациентов.

При этом, как заявил на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп, количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США снижается, передает "Интерфакс-Украина".

"Америка делает существенно важные успехи в борьбе с вирусом. На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось, снижалось на территории всей страны", — заявил американский лидер.

По словам Трампа, "уменьшается число необходимых госпитализаций в очагах распространения инфекции: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана".

"Это доказательство того, что принятая стратегия борьбы против вируса работает. Это означает, что американцы следуют указанным правилам. Невероятно, что они сделали", — подчеркнул Президент США.

Трамп добавил, что на данный момент ситуация развивается лучше, чем ожидалось.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия по всей территории страны.