Происшествия 1 час назад

По всей территории США ввели режим стихийного бедствия из-за коронавируса

Это первый раз, когда стихийное бедствие объявляется на всей территории Соединенных Штатов

По всей территории США ввели режим стихийного бедствия из-за коронавируса По всей территории США ввели режим стихийного бедствия из-за коронавируса
Дональд Трамп. Фото: rubryka.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия по всей территории страны.

Глава США подписал соответствующую декларацию, сообщает Fox News.

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Указано, что последним ее подал штат Вайоминг, куда только недавно добрался коронавирус.

По словам заместителя спикера президента Джадда Дира, это первый раз, когда стихийное бедствие объявляется на всей территории Соединенных Штатов.

Как отметил губернатор Вайоминга Марк Гордон, указанный режим позволит подготовиться и мобилизовать ресурсы к тому времени, как они понадобятся.

Также известно, что подписанная декларация предоставляет финансирование местной власти и общественным организациям.

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По последним данным, число инфицированных в США — 533 088 пациентов. Из них 20 580 человек умерли и 30 502 — выздоровели.

По состоянию на утро 12 апреля в мире 1 млн 780 тысяч 713 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 108 837 пациентов умерли, и 404 491 — выздоровели.

В Украине по состоянию на 9:00 воскресенья зафиксировали 2777 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 89 пациентов выздоровели и 83 — умерли.

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