В Украине зафиксировано 2777 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля, в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 266 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 174 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 58 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 82 случая;

Запорожская область — 83 случая;

Ивано-Франковская область — 291 случай;

Кировоградская область — 118 случаев;

Город Киев — 416 случаев;

Киевская область — 159 случаев;

Львовская область — 111 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Николаевская область — 2 случая;

Одесская область — 63 случая;

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Полтавская область — 25 случаев;

Ровенская область — 119 случаев;

Сумская область — 73 случая;

Тернопольская область — 243 случая;

Харьковская область — 11 случаев;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черновицкая область — 432 случая;

Черкасская область — 99 случаев;

Черниговская область — 9 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10 432 сообщений о подозрении на коронавирус.

В свою очередь в мире по состоянию на утро 12 апреля 1 млн 780 тысяч 713 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 108 837 пациентов умерли, и 404 491 — выздоровели.

По данным ресурса Worldometers, наибольшее количество инфицированных в США — 533 088 пациентов. Из них 20 580 человек умерли и 30 502 — выздоровели.

Далее по количеству инфицированных идут Испания — 163 027 пациентов, Италия — 152 271, Франция — 129 654 и Германия — 125 452.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, 82 052 пациенты с коронавирусом. Так, 3339 человек умерли и 77 575 — выздоровели.

Как сообщалось, по данным на 11 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 2511 случаев COVID-19. При этом первые 2 случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.