В Украине зафиксировано 2777 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля, в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 266 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 174 случая;
Волынская область — 71 случай;
Днепропетровская область — 58 случаев;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 74 случая;
Закарпатская область — 82 случая;
Запорожская область — 83 случая;
Ивано-Франковская область — 291 случай;
Кировоградская область — 118 случаев;
Город Киев — 416 случаев;
Киевская область — 159 случаев;
Львовская область — 111 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 2 случая;
Одесская область — 63 случая;
Полтавская область — 25 случаев;
Ровенская область — 119 случаев;
Сумская область — 73 случая;
Тернопольская область — 243 случая;
Харьковская область — 11 случаев;
Херсонская область — 31 случай;
Хмельницкая область — 19 случаев;
Черновицкая область — 432 случая;
Черкасская область — 99 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 апреля 2020 года в Центр поступило 657 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 10 432 сообщений о подозрении на коронавирус.
В свою очередь в мире по состоянию на утро 12 апреля 1 млн 780 тысяч 713 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 108 837 пациентов умерли, и 404 491 — выздоровели.
По данным ресурса Worldometers, наибольшее количество инфицированных в США — 533 088 пациентов. Из них 20 580 человек умерли и 30 502 — выздоровели.
Далее по количеству инфицированных идут Испания — 163 027 пациентов, Италия — 152 271, Франция — 129 654 и Германия — 125 452.
В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, 82 052 пациенты с коронавирусом. Так, 3339 человек умерли и 77 575 — выздоровели.
Как сообщалось, по данным на 11 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 2511 случаев COVID-19. При этом первые 2 случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.