Происшествия 1 час назад

Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре 2020 года

Испытания вакцины против COVID-19 на людях могут начаться в течение ближайших двух недель

Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре 2020 года Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре 2020 года
Вакцина от коронавируса. Фото: gazeta.ru

Вакцина против болезни COVID-19 может быть готова уже в сентябре 2020 года.

Так считает ведущий профессор-вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт, сообщает The Times.

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"Вакцина против коронавируса может быть готова уже в сентябре", — сказала британская исследователь.

В частности, Гилберт заявила изданию, что она на 80% уверена, что вакцина, разрабатываемая ее командой, будет работать, а испытания средства на людях могут начаться в течение ближайших двух недель.

Отмечается, что британское правительство выразило готовность финансировать производство миллионов доз средства заранее, если результаты будущих испытаний будут положительные.

Как известно, по состоянию на утро 11 апреля в мире зафиксировано более 1,7 млн подтвержденных случаев коронавируса. Наиболее пострадавшей страной остаются США с почти 503 тысячами подтвержденных случаев заболевания и более 18,7 тысячами летальных случаев.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Также сообщалось, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса, речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров.

Напомним, сотрудники НИИ МИГАЛЬ в городе Галилее (Израиль) разработали вакцину от коронавируса, которая успешно прошла все стадии испытаний.

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