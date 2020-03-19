ВОЗ начала испытание вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Соответствующее заявление обнародовано на странице ВОЗ в Twitter.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение", — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

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При этом он призвал все страны "применять комплексный подход с целью замедления передачи COVID19".

"Такой подход спасает жизни и экономит время на разработку вакцин и методов лечения", — добавил Гебреисус.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла и пассажирское авиасообщение.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19.