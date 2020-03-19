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ВОЗ начала испытание вакцины от коронавируса

Всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса

ВОЗ начала испытание вакцины от коронавируса ВОЗ начала испытание вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса. Фото: novostipmr.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

Соответствующее заявление обнародовано на странице ВОЗ в Twitter.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение", — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

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При этом он призвал все страны "применять комплексный подход с целью замедления передачи COVID19".

"Такой подход спасает жизни и экономит время на разработку вакцин и методов лечения", — добавил Гебреисус.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла и пассажирское авиасообщение.

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17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19.

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