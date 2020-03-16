В США начинают тестировать на добровольцах вакцину против COVID-19

Сегодня, 16 марта, в США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса нового типа.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного чиновника.

По информации агентства, испытания пройдут в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл.

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.

Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Врачи утверждают, что участники не могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель исследований состоит в том, чтобы убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов, что должно подготовить почву для дальнейших испытаний.

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Кроме того, в апреле возможны клинические испытания вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

После этого ученые планируют провести аналогичные исследования в Китае и Южной Корее.

По словам представителей органов здравоохранения, для полной проверки любой потенциальной вакцины потребуется от года до полутора лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники НИИ МИГАЛЬ в городе Галилее (Израиль) разработали вакцину от коронавируса, которая успешно прошла все стадии испытаний.

Перед этим главный врач больницы "Цзиньиньтань" в Ухане Чжан Динъюй заявил, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 06:00 16 марта, в мире насчитывалось 168 тысяч 768 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, количество жертв инфекции достигло 6 тысяч 510 человек, поправились более 76,8 тысяч человек.