Джеки Чан обещает 1 млн юаней изобретателю вакцины от коронавируса

Гонконгский актер Джеки Чан заявил, что подарит 1 млн юаней (около 130,5 тысяч евро или $197 тысяч) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса 2019-nCoV.

Об этом пишет The Straits Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в социальной сети Weibo.

По словам 65-летнего Чана, наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.

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Звезда боевиков выразил надежду, что его намерение не будет неправильно истолковано.

"Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью", — написал Джеки Чан.

В этой соцсети были даже такие пользователи, которые предлагали повысить вознаграждение до 10 млн юаней.

В издании отмечают, что из-за эпидемии коронавируса в Китае сняли с проката последний фильм с участием Джека Чана под названием "Авангард".

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 9 февраля по местному времени, количество заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 37,198 тысячи человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.