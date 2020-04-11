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Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 2500 человек

Первые 2 случая коронавируса обнаружили у жителей Николаевской области

Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 2500 человек Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 2500 человек
Коронавирус в Украине. Фото: "Фокус"

По состоянию на 9:00 субботы, 11 апреля, в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, за прошлые сутки было зафиксировано 308 новых случаев коронавируса.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 151 случай;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 55 случаев;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 74 случая;

Закарпатская область — 60 случаев;

Запорожская область — 64 случая;

Ивано-Франковская область — 274 случая;

Кировоградская область — 106 случаев;

Город Киев — 396 случаев;

Киевская область — 149 случаев;

Львовская область — 96 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 51 случай;

Полтавская область — 24 случая;

Ровенская область — 103 случая;

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Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 208 случаев;

Харьковская область — 8 случаев;

Херсонская область — 28 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черкасская область — 93 случая;

Черниговская область — 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Кроме того, первые 2 случая коронавируса обнаружили у жителей Николаевской области, которые вернулись из Польши. Это — последняя область Украины, где обнаружили коронавирус.

"Пришла оперативная информация — у нас нет ни одной области, в которой не зафиксированы случаи коронавируса. Сегодня первые 2 случая коронавирусной болезни зафиксировали в Николаевской области, в Вознесенском районе. У людей, которые вернулись из Польши", — сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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При этом он уточнил, что случаи не вошли в статистику за предыдущие сутки, но ему сообщили о том, что случаи есть.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 апреля 2020 года в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее Виктор Ляшко поручил разобраться с феноменом Николаевской области, где ранее не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

Как сообщалось, Украина получит дополнительно 320 тысяч таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения тех, у кого диагностирован COVID-19.

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