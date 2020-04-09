Политика и экономика 1 час назад

Украина получит 320 тысяч таблеток для лечения COVID-19 — глава Минздрава Степанов

Препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 в Украине и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов

Украина получит 320 тысяч таблеток для лечения COVID-19 — глава Минздрава Степанов Украина получит 320 тысяч таблеток для лечения COVID-19 — глава Минздрава Степанов
Фото: freestocks/Unsplash

Украина получит дополнительно 320 тысяч таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения тех, у кого диагностирован COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины в facebook, со ссылкой на главу ведомства — Максима Степанова.  Сообщается также, что препарат бесплатно поставят в качестве гуманитарной помощи компании "Sanofi" и "Sandoz".

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"Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов", — отметил глава Минздрава. По его словам, препарат будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям.

В сообщении также отмечается, что препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 в Украине и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.

Отметим, гидроксихлорохин как действующее вещество в данное время широко и успешно применяется при лечении малярии. С началом пандемиии коронавируса многие врачи пытались применять его для облегчения симптомов у больных COVID-19 и часто достигали успеха. Британская газета Daily Mail даже публиковала результаты всемирного опроса врачей, в которых называла гидроксихлорохин "сенсационным". Однако международных протоколов, признающих эффективность препаратов содержащих гидроксихлорохин, при лечении именно COVID-19, еще нет.

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Ранее Delo.ua рассказывало, что ученые уже определили почти 70 препаратов для лечения коронавируса, однако исследователи пока отказываются делать поспешные выводы относительно того, какой из препаратов сможет победить SARS-CoV-2.

Среди "кандидатов", которые могут противодействовать SARS-CoV-2, называлось 24 препарата, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Они помогают при таких болезнях, как рак, болезнь Паркинсона и гипертония. Среди прочих были такие лекарства, как галоперидол и метформин, принимаемые пациентами с диагнозами шизофрения и диабет второго типа. Препарат от малярии хлорохин также в списке.

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