Общество вчера, 16:11

В Минздраве рассказали о том, какие лекарства ищут по всему миру

Руководство Украины ведет переговоры с разными странами по вопросам поставок медпрепаратов от коронавируса

В Минздраве рассказали о том, какие лекарства ищут по всему миру В Минздраве рассказали о том, какие лекарства ищут по всему миру
Михаил Радуцкий. Фото: Интерфакс-Украина

Украина ведет переговоры о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, показанные, в частности, при лечении малярии, но они продемонстрировали эффективность при лечении COVID-19.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им Covid-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", — заявил эксперт.

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Радуцкий добавил, что переговоры о закупке препарата ведутся, в частности, с Индией.

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"Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", — сказал он.

Напомним, сегодня, 28 марта, по состоянию на 10:00 в Украине зарегистрировано 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

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