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В Украине создадут мобильные медбригады по борьбе с коронавирусом

Они будут выезжать на вызовы к пациентам с подозрением на COVID-19

В Украине создадут мобильные медбригады по борьбе с коронавирусом В Украине создадут мобильные медбригады по борьбе с коронавирусом
Медработники. Фото: "Укринформ"

В Украине при центральных районных больницах создадут мобильные медицинские бригады в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Такое поручение дано всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что бригады будут выезжать на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

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"Это уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, по состоянию на утро 27 марта в Украине насчитывается уже более двухсот человек, заболевших коронавирусом.

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