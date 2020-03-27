В Украине создадут мобильные медбригады по борьбе с коронавирусом

В Украине при центральных районных больницах создадут мобильные медицинские бригады в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Такое поручение дано всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что бригады будут выезжать на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, по состоянию на утро 27 марта в Украине насчитывается уже более двухсот человек, заболевших коронавирусом.