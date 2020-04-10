Общество 20 минут назад

На Закарпатье запретили на выходных выходить из дома (ВИДЕО)

В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии

На Закарпатье запретили на выходных выходить из дома (ВИДЕО) На Закарпатье запретили на выходных выходить из дома (ВИДЕО)
Фото: Nikopolnews

В Закарпатской области приняли решение о введении максимального ограничения передвижения в области с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника, 13 апреля.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко, передает "Укринформ".

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"Чтобы сдержать распространение инфицирования коронавируса, на этих выходных в области мы усиливаем меры безопасности. Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с 13 часов субботы, 11 апреля, в 6 часов утра понедельника, 13 апреля, люди не будут выходить из дома", — заявил он.

По словам Гетманенко, в эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии.

"Штрафов в 17 тысяч грн нарушителям карантина избежать не удастся", — подчеркнул он.

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Чиновник также отметил, что в городах будут проводить санитарную обработку в течение всех выходных.

Богослужение проходить в режиме видеотрансляции.

Кроме этого, о введении дополнительных мер предосторожности в условиях карантина на своей странице в Facebook заявил мэр города Олешки Херсонской области Дмитрий Воронов.

"Только что общались с начальником полиции. Продуктовые магазины и аптеки в субботу и воскресенье работать будут. Но за несоблюдение правил карантина на улицах города, ждет административная ответственность. Заезд в город будет частично ограничено, выезд полностью ограничено, кроме спецтранспорта, авто поставщиков продуктов питания и тому подобное. Только за сегодня 6 подтвержденных в Олешках", — написал Воронов.

Ранее он сообщал, что Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей, для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий.

"Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходных  просим всех оставаться дома", — заявлял мэр.

Напомним, 11 и 12 апреля в Черновицкой области будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2 тысячи 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

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