В Черновицкой области на выходные закроют все магазины и АЗС (ВИДЕО)

11 и 12 апреля в Черновицкой области будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции (АЗС).

Об этом в своем видеообращении сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации (ОГА) Сергей Осачук.

"Мы получили рекомендации Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, не только для Черновицкой области, а для всех западных областей... В ближайшие выходные, а именно субботу и воскресенье, будут введены дополнительные ограничительные меры", — заявил Осачук.

По его словам, Черновицкая ОГА приняла решение вновь ввести особый режим карантина с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

"Мы просим вас оставаться дома. В отличие от предыдущих выходных, в субботу и воскресенье с 13:00 не будут работать никакие магазины. Продуктовые магазины тоже не будут работать. Автозаправочные станции будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и Национальной полиции. Для всех остальных все АЗС Черновицкой области не будут работать", — отметил глава области.

В Черновицкой ОГА добавили, что за 9 апреля в регионе официально подтверждено еще 76 случаев заражения коронавируса.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 379 человек. В медицинских учреждениях Черновицкой области за минувшие сутки умерло трое пациентов. У двух из них коронавирус подтвердили, у одного — подозрение. Все больные слишком поздно обратились за медицинской помощью и имели тяжелые формы болезни, которые быстро прогрессировали", — сообщили в ОГА.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2 тысячи 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.