Пострадавшим от карантина предпринимателям Кабмин выплатит помощь на детей — Лазебная

Кабинет министров Украины разрабатывает механизм выплаты государственной помощи физлицам-предпринимателям (ФЛП), которые из-за эпидемии COVID-19 вынуждены прекратить работу — помощь будет направлена на содержание их детей.

Об этом в эфире 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка.

Сумма может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в соответствии с возрастом ребенка.

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Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Лазебная добавила, что вопрос государственной помощи ФЛП обсуждали 9 апреля в Кабмине.

Ранее сообщалось, что в Украине вследствие введения карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Напомним, финансовый комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

17 марта Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.