Из-за карантина прекратили работу около 700 тысяч представителей малого бизнеса — ТПП

В Украине вследствие введения карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Такую оценку озвучил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков в ток-шоу "Народ против" на телеканале ЗІК, сообщает пресс-служба организации.

"Сегодня важно сохранить человеческие жизни. Но в нынешних условиях важно сохранить и малый бизнес. Важно не допустить банкротства и закрытия малого бизнеса. К счастью, в 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимозависимы. Этому способствует, в том числе, признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде", — отметил Чижиков.

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Торгово-промышленная палата Украины инициировала ряд предложений по поддержке бизнеса.

Три из них были учтены в законопроектах №3219 и №3220: на период карантина освобождение от уплаты ЕСВ, упразднение штрафов и пени за неуплату и неполную уплату этого налога, мораторий на проведение плановых проверок.

"Сейчас очень актуальный вопрос отсрочки по погашению банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменению штрафов и пени за задержку выплат. Для поиска решения необходим диалог банков и Национального банка. Торгово-промышленная палата будет вносить это предложение в готовящийся законопроект по комплексу более широких мер поддержки бизнеса", — добавил глава ТПП.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на конец января 2020 года объем кредитного портфеля для МСБ составил 6,2 млрд грн. 44% кредитных средств предоставлены сроком до 1 года, 52% — сроком от 1 до 5 лет.

Как сообщалось, Европейская Бизнес Ассоциация ожидает оперативных изменений в постановление Кабмина №215 по карантину с уточнением, что нерегулярные перевозки со всеми разрешительными документами в случае доставки работников на работу не являются ограничением, а нерегулярные перевозки работников к месту работы — разрешены в это время.

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Напомним, финансовый комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, которым предлагается отменить ЕСВ для ФЛП, отменить штрафы за нарушение налогового законодательства и отсрочить введение РРО на время карантина в связи с коронавирусом.

17 марта Верховная Рада Украины одобрила проект закона о поддержке налогоплательщиков на период карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее стало известно, что Киевсовет готовит проект решения о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и едином налоге.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.