Бизнес 10 минут назад

Киевсовет хочет временно освободить столичный бизнес от уплаты налогов

Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и едином налоге

Киевсовет хочет временно освободить столичный бизнес от уплаты налогов Киевсовет хочет временно освободить столичный бизнес от уплаты налогов
Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Киевсовет готовит проект решения о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и едином налоге. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы обращаемся к Верховной Раде о необходимости принятия парламентом решения об освобождении работодателей от единого социального взноса. И возможности для предприятий предоставлять дополнительные отпуска сотрудникам и начислять зарплаты вынужденно отстраненным работникам", — заявил Кличко.

Также столичные власти обращаются к правительству и налоговой службе рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца.

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Ранее стало известно, что США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы. Решение принято для того, чтобы сгладить экономические последствия коронавируса COVID-19.

Как известно, с 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

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