Трамп на три месяца решил освободить американцев от налогов

США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы.

Как заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, решение принято для того, чтобы сгладить экономические последствия коронавируса COVID-19, сообщается на сайте Белого дома.

В сообщении также говорится, что Трамп планирует поручить Управлению по делам малого бизнеса (SBA) использовать имеющиеся полномочия для предоставления капитала и ликвидности фирмам, пострадавшим от коронавируса. Ведомство будет выделять дешевые кредиты компаниям в пострадавших отраслях.

Кроме этого, американский президент собирается обратиться к конгрессу с просьбой увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительные $50 млрд.

Департаменту казначейства будет поручено приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, которые больше всего пострадали от коронавируса, без взимания последующих неустоек, что должно обеспечить экономике дополнительную ликвидность на сумму более $200 млрд.

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Президент также призвал Конгресс незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату. Трамп добавил, что в ближайшее время примет чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи работникам, которые больны, находятся в карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса.

Ранее Трамп заявил, что всех людей, прибывающих в Соединенные Штаты Америки из стран с высоким риском инфицирования коронавирусом Covid-19, будут дополнительно проверять на наличие вируса.

Перед этим главный врач США, хирург Джером Адамс, призвал американцев прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19.