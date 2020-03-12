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В мире 40 минут назад

Трамп заблокировал транспортное сообщение с Европой

Завтра США на месяц останавливает въезд из европейских стран

Трамп заблокировал транспортное сообщение с Европой Трамп заблокировал транспортное сообщение с Европой
Дональд Трамп. Фото: News 13

13 марта Соединенные Штаты Америки приостанавливают транспортное сообщение с Европой сроком на 30 дней.

Соответствующее заявление сделал Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении, которое он опубликовал в своем Twitter.

"Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы (13 марта)", — написал он.

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По словам Трампа, исключение будут делать для американцев, которые возвращаются домой и прошли проверку на вирус, а также для Великобритании.

"Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)", — добавил он.

В своем обращении Трамп также обвинил руководство Европейского Союза в недостаточном реагировании на пандемию.

"Евросоюз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек", — отметил Трамп.

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Американский лидер также подчеркнул, что США вовремя предприняли "беспрецедентные меры" и запретили въезд из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".

"Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам, и мы в конечном итоге победим этот вирус", — заявил Трамп.

В то же время, Дональд Трамп также объявил о ряде мер для смягчения негативного влияния коронавируса внутри США. В частности, крупнейшие страховые компании, с представителями которых перед этим Трамп встречался, согласились отменить дополнительные выплаты, связанные с лечением COVID-2019.

Президент США также напомнил, что 6 марта он подписал закон, предусматривающий дополнительное выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Эти средства идут прежде всего на расширение возможностей раннего выявления SARS-CoV-2.

Ранее Трамп заявил, что всех людей, прибывающих в Соединенные Штаты Америки из стран с высоким риском инфицирования коронавирусом Covid-19, будут дополнительно проверять на наличие вируса.

Перед этим главный врач США, хирург Джером Адамс, призвал американцев прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19.

Как сообщалось, в Украине с 24 февраля скрининг на коронавирус прошли 540 тысяч человек. 

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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