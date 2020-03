Трамп заблокировал транспортное сообщение с Европой

13 марта Соединенные Штаты Америки приостанавливают транспортное сообщение с Европой сроком на 30 дней.

Соответствующее заявление сделал Президент США Дональд Трамп в своем видеообращении, которое он опубликовал в своем Twitter.

"Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы (13 марта)", — написал он.

По словам Трампа, исключение будут делать для американцев, которые возвращаются домой и прошли проверку на вирус, а также для Великобритании.

"Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)", — добавил он.

В своем обращении Трамп также обвинил руководство Европейского Союза в недостаточном реагировании на пандемию.

"Евросоюз не смог предпринять аналогичных мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек", — отметил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что США вовремя предприняли "беспрецедентные меры" и запретили въезд из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".

"Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам, и мы в конечном итоге победим этот вирус", — заявил Трамп.

В то же время, Дональд Трамп также объявил о ряде мер для смягчения негативного влияния коронавируса внутри США. В частности, крупнейшие страховые компании, с представителями которых перед этим Трамп встречался, согласились отменить дополнительные выплаты, связанные с лечением COVID-2019.

Президент США также напомнил, что 6 марта он подписал закон, предусматривающий дополнительное выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Эти средства идут прежде всего на расширение возможностей раннего выявления SARS-CoV-2.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.