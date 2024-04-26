ГП "Документ" объяснило, каким мужчинам все-таки будут выдавать паспорта за границей

Мужчины призывного возраста могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины, а пересылка или выдача документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться. Однако есть определенные исключения.

Об этом идет речь на сайте предприятия.

Согласно новым требованиям, с 25 апреля мужчины указанной возрастной категории смогут получать паспорта исключительно в территориальных органах Государственной миграционной службы на территории Украины. Однако некоторые категории среди мужчин призывного возраста все же могут получить документы на территории других стран.

К ним относятся отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством, в том числе люди с инвалидностью, их опекуны, родители детей с инвалидностью, лица, нуждающиеся в постоянном уходе, военнослужащие, раненые в результате войны. Они могут получить паспорта за границей при наличии подтверждающих документов.

В то же время, заявки на паспорта, поданные до 25 апреля, будут обработаны по старым правилам после устранения технических неисправностей.

Эти нововведения направлены на урегулирование вопроса пребывания украинских мужчин призывного возраста за пределами страны в условиях военного положения.

Как отреагировали в Европе

В течение полномасштабной войны европейские страны приютили миллионы украинских беженцев, среди которых были не только женщины, дети и пожилые люди, но и мужчины призывного возраста.

При этом значительная часть украинских беженцев устроилась на работу в странах ЕС.

Известно, что украинцы, которые в большинстве своем не знали языка (или плохо им владели) той страны, которая их приютила, поэтому были готовы работать за меньшую зарплату, чем европейцы, что было достаточно выгодно для работодателей.

Учитывая нынешнюю ситуацию, страны Европы не слишком хотят терять дешевую рабочую силу и не спешат выдавать Украине ее уклонистов. Более-менее положительно на такое решение отреагировала только Польша, готовая помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

В Еврокомиссии вообще отказались комментировать это решение правительства Украины и отметили, что примут его к сведению, но "не различают пола".

"Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должен сказать со своей стороны", – прокомментировала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам., миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер

В Германии пошли еще дальше и решили, что предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство не будет предусматривать наличие у них действующего паспорта гражданина Украины. Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании уклонения от службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему документ, заменяющий паспорт.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Напомним, что с 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Сначала об этом написало издание ZN.UA, ссылаясь на письмо за подписью первого замминистра иностранных дел Андрея Сибиги.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.

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