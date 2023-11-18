В Германии призывают брать на работу украинцев без достаточного знания языка

Федеральный министр труда Германии Губертус Гайль стремится поскорее трудоустроить беженцев из Украины, для чего, по его словам, нужна "готовность работодателей нанимать этих людей, даже если они владеют лишь базовыми знаниями немецкого языка".

Об этом Гайль заявил в интервью Welt am Sonntag .

Он отметил, что в Германии 100 тысяч украинцев уже закончили интеграционные языковые курсы и еще столько же сделают это в ближайшее время.

"Работодатели должны быть готовы нанимать этих людей, даже если у них лишь базовые знания немецкого языка", - заявил Гайль.

Он считает, что украинцы смогут овладеть языком на достаточном уровне не только на курсах, но и непосредственно на работе.

Германия ускорит процесс трудоустройства украинских беженцев

Немецкие власти поставили целью как можно быстрее трудоустроить беженцев, чтобы перестать платить им социальную помощь. Украинцам в Германии ежемесячно платят 520 евро на взрослого и 360 евро на ребенка плюс помогают с оплатой жилья и коммунальных услуг.

Но, имея такие деньги не работая, украинцы не спешат трудоустраиваться.

Именно поэтому министр труда Германии Губертус Гайль и руководительница Федерального агентства занятости Андреа Налес 18 октября представили соответствующую программу, направленную на интеграцию на рынок труда беженцев в целом и украинцев с временной защитой в частности. Для ее реализации был назначен специальный уполномоченный.

Как пояснил такой шаг правительства Гайль, немецкая экономика остро нуждается в рабочей силе и квалифицированных работниках.

По последним данным, из более миллиона украинцев, выехавших в Германию, спасаясь от войны России против Украины, трудоспособно 52 процента. Из них трудоустроены 196,7 тысячи, но 42 тысячи из них заняты на работах, не подлежащих уплате взносов на социальное страхование.

Заметим, украинские беженцы, нашедшие убежище в Европейском Союзе, сыграли важную роль в улучшении ситуации на рынке труда в странах блока. В Европейских государствах возник дефицит рабочей силы, а трудоустройство более половины украинцев способствует уменьшению этой проблемы.

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